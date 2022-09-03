NASA вновь отменило запуск ракеты к Луне из-за утечки топлива
NASA второй раз откладывает запуск сверхтяжёлой ракеты к Луне, теперь — из-за утечки топлива при заправке. Об этом сообщил представитель штаба миссии "Артемида-1" в ходе прямой трансляции.
"Пусковой директор Чарли Блэкуэлл-Томпсон только что объявила об отмене сегодняшней попытки запуска, второй попытки запуска", — сказал он.
По его словам, инженеры тщетно пытались загерметизировать восьмидюймовую трубу, по которой жидкий водород должен был поступать в баки ракеты-носителя SLS с кораблём Orion наверху. Новую дату запуска космическое агентство США называть не стало, сейчас специалистам предстоит устранить неполадки.
Как рассказывал Лайф, 29 августа NASA в последний момент отложило первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS (Space Launch System), которая должна вывести новейший космический корабль Orion в беспилотный рейс на орбиту Луны. Программа "Артемида-1" — это подготовка к пилотируемым полётам, на борту будут манекены, оснащённые датчиками. Orion пробудет в космосе 37 суток.
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