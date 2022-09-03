"Зарабатывает €3700 в секунду": Во Франции позавидовали "купающейся в деньгах" России

Нефтегазовые доходы России благодаря санкциям только растут, рассказал французский журналист Франсуа Ленгле в эфире своей передачи на люксембургском канале RTL.

Ленгле специализируется на экономической тематике. В эфире одного из выпусков он заявил, что Москве не нужно финансирование, потому что её доходы после введения санкций возросли на 40%.

"Она буквально купается в деньгах. Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объём по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег", — объяснил экономист.

Он также заявил, что санкции дают России возможность заработать в период, когда покупателям нефти и газа приходится потуже затянуть пояса и вступить в борьбу с растущей инфляцией. Европейские страны с 24 февраля заплатили 86 миллиардов евро, что составляет 3700 евро в секунду.