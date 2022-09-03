Вооружённые силы России захватили бронетранспортёр НАТО YPR-765, который является модернизированной версией американского бронетранспортёра M113. Об этом сообщил депутат Госдумы VIII созыва от "Единой России" Андрей Гурулёв, опубликовав кадры, полученные от сослуживцев.

ВС России захватили бронетранспортёр НАТО YPR-765 на Украине. Видео © Telegram / Андрей Гурулёв / депутат Государственной думы

"Трофейное натовское вооружение. Соединения моей родной 58-й армии крайне достойно задачу выполняют, ни пяди земли не отдали, вэсэушники бежали, оставив кучу техники", — говорится в его телеграм-канале.

Как пишут военные издания, бронетехнику удалось захватить в ходе боевых действий в Херсонской области. Причём на кадрах машина не выглядит повреждённой. Она досталась союзным войскам практически целой, поскольку была брошена отступающими частями ВСУ после неудачной попытки контрнаступления на Херсон.