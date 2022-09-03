ВС России захватили первый трофейный натовский БТР YPR-765 в боях на Херсонщине
ВС России захватили первый трофейный бронетранспортёр НАТО YPR-765 на Украине
Вооружённые силы России захватили бронетранспортёр НАТО YPR-765, который является модернизированной версией американского бронетранспортёра M113. Об этом сообщил депутат Госдумы VIII созыва от "Единой России" Андрей Гурулёв, опубликовав кадры, полученные от сослуживцев.
ВС России захватили бронетранспортёр НАТО YPR-765 на Украине. Видео © Telegram / Андрей Гурулёв / депутат Государственной думы
"Трофейное натовское вооружение. Соединения моей родной 58-й армии крайне достойно задачу выполняют, ни пяди земли не отдали, вэсэушники бежали, оставив кучу техники", — говорится в его телеграм-канале.
Как пишут военные издания, бронетехнику удалось захватить в ходе боевых действий в Херсонской области. Причём на кадрах машина не выглядит повреждённой. Она досталась союзным войскам практически целой, поскольку была брошена отступающими частями ВСУ после неудачной попытки контрнаступления на Херсон.
Кстати, ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказывал о слабых местах американского противотанкового ракетного комплекса Javelin, захваченного на Украине. По его словам, он не так хорош, как этого хотят его "продавцы". То же касается гаубиц М777, которые оказались очень "капризными" и тяжело ремонтируемыми.