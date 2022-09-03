В Британии 60% заводов грозит закрытие из-за цен на электричество

В Великобритании 60% заводов находятся на грани закрытия из-за подскочивших цен на электроэнергию, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад группы Make UK, которая представляет интересы британской промышленности.

"Нынешний кризис ставит производителей перед суровым выбором между сокращением производства и его полной остановкой, если помощь не прибудет в ближайшее время", — отмечается в документе.

Согласно оценке экспертов, на сегодняшний день 13% заводов Великобритании уже сократили рабочие часы либо избегают пиковых периодов, ещё 7% останавливают производство на более долгие сроки. Счета за электроэнергию в стране подскочили более чем на 100% в сравнении с прошлым годом. В докладе подчёркивается, что новому правительству нужно принять экстренные меры, чтобы не отставать от глобальных конкурентов.