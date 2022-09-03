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3 сентября, 17:22

Масштабные протесты в Праге собрали уже до 100 тысяч человек

<p>Акция протеста в Праге. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/SwobodaHyn2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SwobodaHyn2</a></p>

Акция протеста в Праге. Фото © Twitter / SwobodaHyn2

На Вацлавской площади в центре Праги количество протестующих увеличилось в несколько раз. По данным местных СМИ, на улицы чешской столицы вышли от 70 до 100 тысяч человек, требующих отставки правительства.

Акция протеста в Праге. Фото © Twitter / pozorzmena

Акция протеста в Праге. Фото © Twitter / pozorzmena

Акция протеста в Праге. Фото © Twitter / pozorzmena

Акция протеста в Праге. Фото © Twitter / pozorzmena

Акция протеста в Праге. Фото © Twitter / pozorzmena

Акция протеста в Праге. Фото © Twitter / pozorzmena

Главный лозунг акции на Вацлавской площади — "Чехия прежде всего". Помимо отставки премьер-министра Петра Фиалы протестующие требуют вести независимую политику и освободиться от гнёта Евросоюза. Кроме того, они призывают власти страны обеспечить поставки дешёвого российского газа и освободить чешскую промышленность от иностранной зависимости.

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Численность участников акции быстро набрала обороты. Ранее сообщалось, что на площадь вышли два десятка неравнодушных жителей. Кроме того, организаторы отмечали, что в митинге участвуют представители организаций и политических партий.

Николь Вербер

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