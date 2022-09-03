Масштабные протесты в Праге собрали уже до 100 тысяч человек
Акция протеста в Праге. Фото © Twitter / SwobodaHyn2
На Вацлавской площади в центре Праги количество протестующих увеличилось в несколько раз. По данным местных СМИ, на улицы чешской столицы вышли от 70 до 100 тысяч человек, требующих отставки правительства.
Главный лозунг акции на Вацлавской площади — "Чехия прежде всего". Помимо отставки премьер-министра Петра Фиалы протестующие требуют вести независимую политику и освободиться от гнёта Евросоюза. Кроме того, они призывают власти страны обеспечить поставки дешёвого российского газа и освободить чешскую промышленность от иностранной зависимости.
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Численность участников акции быстро набрала обороты. Ранее сообщалось, что на площадь вышли два десятка неравнодушных жителей. Кроме того, организаторы отмечали, что в митинге участвуют представители организаций и политических партий.