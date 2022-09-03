Масштабные протесты в Праге собрали уже до 100 тысяч человек

На Вацлавской площади в центре Праги количество протестующих увеличилось в несколько раз. По данным местных СМИ, на улицы чешской столицы вышли от 70 до 100 тысяч человек, требующих отставки правительства.

Акция протеста в Праге. Фото © Twitter / pozorzmena

Акция протеста в Праге. Фото © Twitter / pozorzmena

Акция протеста в Праге. Фото © Twitter / pozorzmena

Главный лозунг акции на Вацлавской площади — "Чехия прежде всего". Помимо отставки премьер-министра Петра Фиалы протестующие требуют вести независимую политику и освободиться от гнёта Евросоюза. Кроме того, они призывают власти страны обеспечить поставки дешёвого российского газа и освободить чешскую промышленность от иностранной зависимости.