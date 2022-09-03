Bloomberg указал на объединение России, Китая и Ирана против США

Геополитические соперники США — Россия, Китай и Иран — постепенно объединяют свои силы в противовес государству. Об этом пишут американские аналитики в статье для Bloomberg.

В публикации утверждается, что Пекин и Москва незадолго до начала спецоперации РФ на Украине провозгласили "неограниченное" стратегическое партнёрство. Кроме КНР, военную помощь России сейчас оказывает Иран.

По данным Bloomberg, за несколько десятилетий Иран и Китай сумели сформировать и свои собственные стратегические отношения. Однако обе стороны не взяли на себя никаких официальных публичных обязательств защищать друг друга.

На фоне укрепления отношений Китая, России и Ирана полноценный "антиамериканский" альянс держав США пока не грозит. Но все три стороны с каждый днём всё больше объединяются в своей враждебности к Вашингтону, уточняют эксперты.