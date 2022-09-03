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Опубликовано 3 сентября 2022, 16:52
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В боях на Украине погиб известный ветеран АТО, угрожавший взорвать гранату в кабмине

Владимир Прохнич (слева) и Александр Третьяков (справа). Фото © Facebook (запрещён на территории РФ) / Александр Третьяков

Владимир Прохнич (слева) и Александр Третьяков (справа). Фото © Facebook (запрещён на территории РФ) / Александр Третьяков

В боях на Украине погиб 44-летний Владимир Прохнич, несколько лет назад состоявший в нацбатальоне "Айдар" и воевавший на Донбассе. Он "прославился" в прошлом году, когда пришёл в здание Правительства Украины с гранатой и угрожал взрывом. О смерти бывшего "айдаровца" сообщил его друг Александр Третьяков в соцсетях.

"Вечная память Владимиру Прохничу. Соболезную родным и близким", — написал он, опубликовав фото погибшего.

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Напомним, что украинец Владимир Прохнич в 2021 году ворвался в здание Правительства Украины и начал угрожать взрывом гранаты. Он кричал, что является бывшим сапёром и живым из здания кабмина не уйдёт. На место прибыли полиция, спецназ и взрывотехники. Вскоре мужчину задержали.

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Татьяна Миссуми
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