В боях на Украине погиб известный ветеран АТО, угрожавший взорвать гранату в кабмине
Владимир Прохнич (слева) и Александр Третьяков (справа). Фото © Facebook (запрещён на территории РФ) / Александр Третьяков
В боях на Украине погиб 44-летний Владимир Прохнич, несколько лет назад состоявший в нацбатальоне "Айдар" и воевавший на Донбассе. Он "прославился" в прошлом году, когда пришёл в здание Правительства Украины с гранатой и угрожал взрывом. О смерти бывшего "айдаровца" сообщил его друг Александр Третьяков в соцсетях.
"Вечная память Владимиру Прохничу. Соболезную родным и близким", — написал он, опубликовав фото погибшего.
Напомним, что украинец Владимир Прохнич в 2021 году ворвался в здание Правительства Украины и начал угрожать взрывом гранаты. Он кричал, что является бывшим сапёром и живым из здания кабмина не уйдёт. На место прибыли полиция, спецназ и взрывотехники. Вскоре мужчину задержали.