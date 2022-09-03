В боях на Украине погиб известный ветеран АТО, угрожавший взорвать гранату в кабмине

В боях на Украине погиб 44-летний Владимир Прохнич, несколько лет назад состоявший в нацбатальоне "Айдар" и воевавший на Донбассе. Он "прославился" в прошлом году, когда пришёл в здание Правительства Украины с гранатой и угрожал взрывом. О смерти бывшего "айдаровца" сообщил его друг Александр Третьяков в соцсетях.