Гол Жафярова в овертайме принёс СКА победу в стартовом матче сезона с "Салаватом Юлаевым"
Петербургский СКА на старте регулярного чемпионата КХЛ победил на своей площадке уфимский "Салават Юлаев". Встреча, состоявшаяся в Ледовом дворце Северной столицы, завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
По ходу встречи подопечные Романа Ротенберга вели с преимуществом в две шайбы благодаря точным броскам Артёма Фёдорова и Александра Волкова. В конце основного времени гости усилиями Сергея Шмелёва и Александра Хмелевски восстановили равенство на табло.
Победный гол был забит на четвёртой минуте овертайма при игре "три на три". Отличился новичок армейцев Дамир Жафяров, в межсезонье перешедший в команду из нижегородского "Торпедо".
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА – "Салават Юлаев" – 3:2 (ОТ)
Шайбы: Фёдоров 7' (1:0), Волков 55' (2:0), Шмелёв 56' (2:1), Хмелевски 59' (2:2), Жафяров 64' (3:2)
ХК СКА