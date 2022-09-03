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3 сентября, 16:37

Гол Жафярова в овертайме принёс СКА победу в стартовом матче сезона с "Салаватом Юлаевым"

Петербургский СКА на старте регулярного чемпионата КХЛ победил на своей площадке уфимский "Салават Юлаев". Встреча, состоявшаяся в Ледовом дворце Северной столицы, завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

По ходу встречи подопечные Романа Ротенберга вели с преимуществом в две шайбы благодаря точным броскам Артёма Фёдорова и Александра Волкова. В конце основного времени гости усилиями Сергея Шмелёва и Александра Хмелевски восстановили равенство на табло.

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Победный гол был забит на четвёртой минуте овертайма при игре "три на три". Отличился новичок армейцев Дамир Жафяров, в межсезонье перешедший в команду из нижегородского "Торпедо".

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА "Салават Юлаев" – 3:2 (ОТ)

Шайбы: Фёдоров 7' (1:0), Волков 55' (2:0), Шмелёв 56' (2:1), Хмелевски 59' (2:2), Жафяров 64' (3:2)

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ХК СКА

Роман Фейгин

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