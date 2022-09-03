"Осознаёте последствия?": Западный экономист обрушился на G7 из-за ценового потолка на нефть
Эксперт Альхаджи предупредил Запад о последствиях ввода потолка цен на российскую нефть
Страны G7 ждут катастрофические последствия после введения ограничения стоимости российской нефти, заявил эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи.
"Осознают ли люди, как дорого обойдётся введение "теоретического" потолка цен на российскую нефть?" — написал он в "Твиттере".
Причём ответственность за данное решение ляжет на плечи американских и европейских налогоплательщиков, отметил Альхаджи. Ведь именно они будут за него расплачиваться. Кроме того, по его словам, из-за роста стоимости доставки энергоносителей сильно возрастут расходы.
Также эксперт отметил, что странам G7 придётся нанять 87 тысяч инспекторов, которые должны будут смотреть за порядком, в частности за правильностью заполнения документации. Кроме того, специалисты будут проверять, чтобы банковские сделки соответствовали требованиям, а танкеры соблюдали введённые санкции.
Напомним, вчера главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А в ЕК пригрозили России последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов. При этом агентство Bloomberg выяснило, что страны G7 не намерены останавливаться на введении потолка цены на российскую нефть, они собираются установить два других вида ограничений на сырьё.
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