"Осознаёте последствия?": Западный экономист обрушился на G7 из-за ценового потолка на нефть

Страны G7 ждут катастрофические последствия после введения ограничения стоимости российской нефти, заявил эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи.

"Осознают ли люди, как дорого обойдётся введение "теоретического" потолка цен на российскую нефть?" — написал он в "Твиттере".

Причём ответственность за данное решение ляжет на плечи американских и европейских налогоплательщиков, отметил Альхаджи. Ведь именно они будут за него расплачиваться. Кроме того, по его словам, из-за роста стоимости доставки энергоносителей сильно возрастут расходы.