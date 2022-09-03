Как "ценовой потолок" G7 отразится на Европе и что означает для России Как потолок цен, введённый Европой, отразится на нефтяной отрасли России и зачем странам G7 издеваться над собственными налогоплательщиками. 2 сентября, 21:40 Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

"Дети нефти" прокладывают себе дорогу к голоду, гиперкризису и остановке производств, в то время как Россия уже находит новые рынки сбыта своих нефтепродуктов. Комедия положений, разыгрываемая Западом, вот-вот закончится трагически. Оставшись без российского газа накануне глобального кризиса, главы Минфинов стран G7 решили ввести потолок цены на российскую нефть с 5 декабря, а нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года. Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония намерены также запретить услуги по транспортировке морем российской нефти, если та будет продаваться выше определённого Западом потолка. В G7 надеются, что к введению потолка цен на российские энергоресурсы присоединится Индия, сообщает газета Financial Times.

— Принятие решения G7 о потолке цен на нефть приведёт к существенной дестабилизации рынка, у России есть альтернативные сценарии на этот случай, — отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. До этого вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат идею ограничить цены на российское топливо. Поскольку альтернативы российской нефти в необходимом для западной экономики количестве нет, то нефтепродукт будут перекупать у других поставщиков.

— Возможно, державы G7 будут покупать российское топливо у стран Ближнего Востока и Азии. После его будут продавать, перегружая себе или меняя документы, — отмечает старший преподаватель кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Борис Пивовар.

Что касается европейских налогоплательщиков, то политолог и экономист Александр Роджерс напоминает, что госпожа Бербок из Германии на днях высказалась вполне однозначно: она хочет нравиться украинским нацистам, а мнение немцев её не интересует. Результат, скорее всего, будет весьма печален. Когда какое-то общество ставит идеологические догмы выше реальности — так всегда бывает.

На днях в Праге глава внешнеполитического ведомства ФРГ заявила, что намерена поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, вне зависимости от того, как к этому относятся её немецкие избиратели.

— Я обещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько нужно, и я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, — "дипломатично" заявила глава немецкого МИД Бербок. Теперь её родные избиратели начали требовать отставки зарвавшегося министра.

— После введения подобного искусственного ограничения, нагло нарушающего принципы свободной торговли и рыночных отношений, Россия просто перестанет продавать нефть в Евросоюз. Как уже произошло с газом, в результате чего 13 стран ЕС стали перекупщиками российского СПГ из Китая. При этом общая цена на нефть только вырастет ввиду снижения предложения. Что приведёт к росту нефтегазовых доходов России. Согласно свежему отчёту "Газпрома", у того рекордно высокая выручка, а чем "Роснефть" хуже? — комментирует ситуацию Александр Роджерс.

Страны G7 — всего лишь по большей части зависимая от российских энергоресурсов семёрка государств, но далеко не все потребители российской нефти. Россия переориентирует свои поставки в другие регионы мира и найдёт, с кем торговать. Это уже делается, сообщал на днях Новак, готовясь к этому сценарию. По большому счёту западные экономисты просчитались — у них не получилось устроить шок России.

Но эмбарго, которое вступит в силу в декабре, может означать, что половину экспорта нефти, которую покупала Европа, надо будет перенаправить на другие рынки. Август уже продемонстрировал падение среднесуточной добычи нефти в России, которая снизилась на 3% по сравнению с июлем. Что вызывает сомнения у экспертов в отношении покупательской способности азиатского региона, который не испытывает дефицита нефти и не сможет "переварить" увеличенный объём. Однако поменять ситуацию может 20–30-процентный дисконт. Такой размер маржи — выгодный бизнес для любого перекупщика. К тому же запрет российского газа уже заставил страны Европы воспользоваться услугами Китая для получения российского СПГ. Лайф писал об этом ранее.

Фото © ТАСС / Михаил Дышлюк Почему Запад просчитался в попытке обнулить российскую экономику? 0 Обнуление — это глобальный тренд, просто РФ хотят выставить виноватой Немного подкачала аналитическая база Зима близко — шоу будет долгим Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева