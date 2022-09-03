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Как "ценовой потолок" G7 отразится на Европе и что означает для России

Как потолок цен, введённый Европой, отразится на нефтяной отрасли России и зачем странам G7 издеваться над собственными налогоплательщиками.

2 сентября, 21:40
<p>Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

"Дети нефти" прокладывают себе дорогу к голоду, гиперкризису и остановке производств, в то время как Россия уже находит новые рынки сбыта своих нефтепродуктов. Комедия положений, разыгрываемая Западом, вот-вот закончится трагически. Оставшись без российского газа накануне глобального кризиса, главы Минфинов стран G7 решили ввести потолок цены на российскую нефть с 5 декабря, а нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года. Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония намерены также запретить услуги по транспортировке морем российской нефти, если та будет продаваться выше определённого Западом потолка. В G7 надеются, что к введению потолка цен на российские энергоресурсы присоединится Индия, сообщает газета Financial Times.

Принятие решения G7 о потолке цен на нефть приведёт к существенной дестабилизации рынка, у России есть альтернативные сценарии на этот случай, — отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. До этого вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат идею ограничить цены на российское топливо. Поскольку альтернативы российской нефти в необходимом для западной экономики количестве нет, то нефтепродукт будут перекупать у других поставщиков.

Возможно, державы G7 будут покупать российское топливо у стран Ближнего Востока и Азии. После его будут продавать, перегружая себе или меняя документы, отмечает старший преподаватель кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Борис Пивовар.

Что касается европейских налогоплательщиков, то политолог и экономист Александр Роджерс напоминает, что госпожа Бербок из Германии на днях высказалась вполне однозначно: она хочет нравиться украинским нацистам, а мнение немцев её не интересует. Результат, скорее всего, будет весьма печален. Когда какое-то общество ставит идеологические догмы выше реальности — так всегда бывает.

На днях в Праге глава внешнеполитического ведомства ФРГ заявила, что намерена поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, вне зависимости от того, как к этому относятся её немецкие избиратели.

Я обещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько нужно, и я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, — "дипломатично" заявила глава немецкого МИД Бербок. Теперь её родные избиратели начали требовать отставки зарвавшегося министра.

ЕС предрекли участь собак из анекдота про тёщу при введении "потолка" цен на российский газ

ЕС предрекли участь собак из анекдота про тёщу при введении "потолка" цен на российский газ

После введения подобного искусственного ограничения, нагло нарушающего принципы свободной торговли и рыночных отношений, Россия просто перестанет продавать нефть в Евросоюз. Как уже произошло с газом, в результате чего 13 стран ЕС стали перекупщиками российского СПГ из Китая. При этом общая цена на нефть только вырастет ввиду снижения предложения. Что приведёт к росту нефтегазовых доходов России. Согласно свежему отчёту "Газпрома", у того рекордно высокая выручка, а чем "Роснефть" хуже? — комментирует ситуацию Александр Роджерс.

Страны G7 — всего лишь по большей части зависимая от российских энергоресурсов семёрка государств, но далеко не все потребители российской нефти. Россия переориентирует свои поставки в другие регионы мира и найдёт, с кем торговать. Это уже делается, сообщал на днях Новак, готовясь к этому сценарию. По большому счёту западные экономисты просчитались — у них не получилось устроить шок России.

Министры финансов стран G7 договорились о "потолке" цены на российские нефть и газ

Министры финансов стран G7 договорились о "потолке" цены на российские нефть и газ

Но эмбарго, которое вступит в силу в декабре, может означать, что половину экспорта нефти, которую покупала Европа, надо будет перенаправить на другие рынки. Август уже продемонстрировал падение среднесуточной добычи нефти в России, которая снизилась на 3% по сравнению с июлем. Что вызывает сомнения у экспертов в отношении покупательской способности азиатского региона, который не испытывает дефицита нефти и не сможет "переварить" увеличенный объём. Однако поменять ситуацию может 20–30-процентный дисконт. Такой размер маржи — выгодный бизнес для любого перекупщика. К тому же запрет российского газа уже заставил страны Европы воспользоваться услугами Китая для получения российского СПГ. Лайф писал об этом ранее.

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Фото © ТАСС / Михаил Дышлюк

Почему Запад просчитался в попытке обнулить российскую экономику?

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Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

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