Угонщик самолёта, угрожавший протаранить Walmart в США, приземлился в поле
Фото © Twitter / Starkville Daily News
Житель США, угрожавший врезаться на угнанном самолёте в магазин Walmart в штате Миссисипи, США, благополучно посадил летательный аппарат в поле. Об этом пишет в Twitter издание Starkville Daily News.
Очевидцы сняли на видео приземлившегося в поле пилота, который собирался протаранить магазин в Миссисипи. Видео © Rumble
"Самолёт приземлился в поле между Эшлендом и Грейвстоуном. Местные власти сообщают, что пилот выжил, самолёт цел", — уточнили журналисты.
Очевидцы также отмечают, что самолёт сел на удивление удачно, на месте посадки не было видно ни пожара, ни дыма. По некоторым данным, пилота зовут Кори Паттерсон, а его страничка в Facebook* сейчас недействительна. Угонщик задержан.
Ранее стало известно, что мужчина угнал самолёт и угрожал врезаться на нём в супермаркет Walmart в городе Тьюпело, штат Миссисипи. Персонал и посетителей магазина пришлось эвакуировать, пока злоумышленник кружил над зданием.
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