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3 сентября, 16:39

Угонщик самолёта, угрожавший протаранить Walmart в США, приземлился в поле

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/StarkvilleDaily/status/1566086456338259973" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Starkville Daily News</a></p>

Фото © Twitter / Starkville Daily News

Житель США, угрожавший врезаться на угнанном самолёте в магазин Walmart в штате Миссисипи, США, благополучно посадил летательный аппарат в поле. Об этом пишет в Twitter издание Starkville Daily News.

Очевидцы сняли на видео приземлившегося в поле пилота, который собирался протаранить магазин в Миссисипи. Видео © Rumble

"Самолёт приземлился в поле между Эшлендом и Грейвстоуном. Местные власти сообщают, что пилот выжил, самолёт цел", — уточнили журналисты.

Очевидцы также отмечают, что самолёт сел на удивление удачно, на месте посадки не было видно ни пожара, ни дыма. По некоторым данным, пилота зовут Кори Паттерсон, а его страничка в Facebook* сейчас недействительна. Угонщик задержан.

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Ранее стало известно, что мужчина угнал самолёт и угрожал врезаться на нём в супермаркет Walmart в городе Тьюпело, штат Миссисипи. Персонал и посетителей магазина пришлось эвакуировать, пока злоумышленник кружил над зданием.

* Деятельность организации Meta (владеет Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Ирина Фальке
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