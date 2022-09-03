Угонщик самолёта, угрожавший протаранить Walmart в США, приземлился в поле

Житель США, угрожавший врезаться на угнанном самолёте в магазин Walmart в штате Миссисипи, США, благополучно посадил летательный аппарат в поле. Об этом пишет в Twitter издание Starkville Daily News.

Очевидцы сняли на видео приземлившегося в поле пилота, который собирался протаранить магазин в Миссисипи. Видео © Rumble

"Самолёт приземлился в поле между Эшлендом и Грейвстоуном. Местные власти сообщают, что пилот выжил, самолёт цел", — уточнили журналисты.

Очевидцы также отмечают, что самолёт сел на удивление удачно, на месте посадки не было видно ни пожара, ни дыма. По некоторым данным, пилота зовут Кори Паттерсон, а его страничка в Facebook* сейчас недействительна. Угонщик задержан.

Ранее стало известно, что мужчина угнал самолёт и угрожал врезаться на нём в супермаркет Walmart в городе Тьюпело, штат Миссисипи. Персонал и посетителей магазина пришлось эвакуировать, пока злоумышленник кружил над зданием.