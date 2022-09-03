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3 сентября, 16:54

Только в овертайме: ЦСКА победил "Нефтехимик" в КХЛ, уступая по ходу матча

ЦСКА выиграл второй матч подряд в КХЛ, одолев в овертайме "Нефтехимик"

Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ победил на своей площадке нижнекамский "Нефтехимик". Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Изначально гости вели с преимуществом в две шайбы, но армейцам удалось перевести матч в овертайм. На 64-й минуте точный бросок удался Вячеславу Каменеву. В этот момент красно-синие действовали вчетвером против троих соперников, по обыкновению заменив вратаря на лишнего полевого игрока.

В составе ЦСКА также по голу забили Виталий Абрамов, Антон Слепышев, Артём Сергеев и Михаил Григоренко. У "Нефтехимика" отличились Михаил Назаров, Ансель Галимов, Евгений Митякин и Павел Порядин.

Гол Жафярова в овертайме принёс СКА победу в стартовом матче сезона с "Салаватом Юлаевым"

Гол Жафярова в овертайме принёс СКА победу в стартовом матче сезона с "Салаватом Юлаевым"

Ранее Лайф сообщал, что 1 сентября в стартовом матче сезона ЦСКА разгромил магнитогорский "Металлург" со счётом 6:2. Победа принесла команде Сергея Фёдорова Кубок Открытия.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА "Нефтехимик" — 5:4 (ОТ)

Шайбы: Абрамов 18' (1:0), Назаров 18' (1:1), Галимов 30' (1:2), Митякин 42' (1:3), Слепышев 44' (2:3), Порядин 44' (2:4), Сергеев 45' (3:4), Григоренко 49' (4:4), Каменев 64' (5:4)

Обложка ©

ХК ЦСКА

Роман Фейгин

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