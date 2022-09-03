Только в овертайме: ЦСКА победил "Нефтехимик" в КХЛ, уступая по ходу матча
ЦСКА выиграл второй матч подряд в КХЛ, одолев в овертайме "Нефтехимик"
Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ победил на своей площадке нижнекамский "Нефтехимик". Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
Изначально гости вели с преимуществом в две шайбы, но армейцам удалось перевести матч в овертайм. На 64-й минуте точный бросок удался Вячеславу Каменеву. В этот момент красно-синие действовали вчетвером против троих соперников, по обыкновению заменив вратаря на лишнего полевого игрока.
В составе ЦСКА также по голу забили Виталий Абрамов, Антон Слепышев, Артём Сергеев и Михаил Григоренко. У "Нефтехимика" отличились Михаил Назаров, Ансель Галимов, Евгений Митякин и Павел Порядин.
Ранее Лайф сообщал, что 1 сентября в стартовом матче сезона ЦСКА разгромил магнитогорский "Металлург" со счётом 6:2. Победа принесла команде Сергея Фёдорова Кубок Открытия.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА – "Нефтехимик" — 5:4 (ОТ)
Шайбы: Абрамов 18' (1:0), Назаров 18' (1:1), Галимов 30' (1:2), Митякин 42' (1:3), Слепышев 44' (2:3), Порядин 44' (2:4), Сергеев 45' (3:4), Григоренко 49' (4:4), Каменев 64' (5:4)
ХК ЦСКА