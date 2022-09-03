Джабаров призвал перенести штаб-квартиру ООН из США из-за нового скандала с визами

Штаб-квартиру ООН нужно перенести из США в какую-нибудь нейтральную страну вроде Австрии или Швейцарии, заявил в своём телеграм-канале замглавы международного Комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя невыдачу виз делегации РФ для участия в Генассамблее ООН.