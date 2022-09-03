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3 сентября, 17:17

Джабаров призвал перенести штаб-квартиру ООН из США из-за нового скандала с визами

Штаб-квартиру ООН нужно перенести из США в какую-нибудь нейтральную страну вроде Австрии или Швейцарии, заявил в своём телеграм-канале замглавы международного Комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя невыдачу виз делегации РФ для участия в Генассамблее ООН.

"Подумать только, государству – основателю ООН, постоянному члену Совета Безопасности не позволяют принять личное участие в Генеральной Ассамблее ООН. Ждём реакции мировой общественности", — написал Джабаров.

Госдеп ответил на требование выдать американскую визу Лаврову

Госдеп ответил на требование выдать американскую визу Лаврову

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что никто из 56 представителей российской делегации пока не получил американскую визу для участия в сессии Генассамблеи, которая пройдёт в сентябре.

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ТАСС / Савостьянов Сергей

Анатолий Симоненко

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