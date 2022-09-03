Грузия начала строить в Чёрном море остров и два полуострова для туристов

В Чёрном море у города Батуми началось строительство двух искусственных полуостровов и одного острова для туристического отдыха по примеру Дубая. Об этом сообщается на сайте правительства Грузии.

"Я бы сказал, что сегодня мы начинаем уникальный, современный проект. <...> Это проект, который состоит из двух искусственных полуостровов. Тут будет построен также и один остров", — цитирует пресс-служба кабмина премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.

По его словам, там создадут всё необходимое для привлечения туристов. В частности, появятся отели на 500 номеров, а также торговые и развлекательные центры. Общий объём инвестиций оценивается в 100 миллионов долларов.