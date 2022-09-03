"Краснодар" победил "Сочи" и догнал в таблице РПЛ лидирующий "Зенит"

"Краснодар" в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу победил "Сочи" со счётом 2:1. Судил игру арбитр из Москвы Павел Шадыханов.

В составе хозяев по голу забили нигерийский нападающий Олакунле Олусегун и армянский полузащитник Эдуард Сперцян. Окончательный результат на 65-й минуте установил форвард "Сочи" Георгий Мелкадзе.

Для Сперцяна гол стал седьмым в нынешнем сезоне РПЛ. В списке лучших бомбардиров он на данный момент делит первую строчку с голландским хавбеком московского "Спартака" Квинси Промесом.

"Краснодар" набрал 17 очков и догнал лидирующий в таблице чемпионата России петербургский "Зенит". Сочинцы с 13 баллами остались на пятой позиции.