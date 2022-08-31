Почему украинских солдат бросили в атаку без Байрактаров и Джавелинов Оглавление Контрнаступление ВСУ на Херсон Карта боевых действий на Украине Атака мертвецов На большинстве направлений украинская армия осталась без связи и боеприпасов уже через два часа после начала боевых действий. 26248 26248 Днепропетровская область, украинские танкисты. Обложка © Getty Images / John Moore

Контрнаступление ВСУ на Херсон

Министерство обороны РФ подтвердило попытку наступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях. Напомним, о том, что Украина готовит полномасштабное контрнаступление, накануне сообщила телекомпания CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, владеющих разведданными.

По данным оборонного ведомства, украинские войска предприняли попытку наступления на трёх направлениях, закончившуюся провалом, и понесли большие потери.

— В ходе боёв уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Потери противника в живой силе составили более 1200 военнослужащих, — сообщили в ведомстве.

К украинским "ударам отчаяния" в свете приближающихся холодов и возможного сокращения военной помощи с Запада Армия Россия была готова и встретила этот рывок достойно. Когда даже западным экспертам стало очевидно, что украинская армия проваливает операцию, представители Киева начали сглаживать острые углы, снижать пафос победоносной риторики, обесценивать значимость контрнаступления. Так уже было и в случае с Мариуполем, и в случае с Мелитополем, и в случае с Херсоном. В ситуации с Херсоном дважды: когда ВСУ потеряли город и сейчас, когда контрнаступление захлебнулось.

— Это плановая медленная операция по перемалыванию противника, сохраняя жизни наших военных и гражданских. Конечно, многим хотелось бы масштабного наступления с новостями о взятии нашими военными по населённому пункту в час. Но мы так не воюем. Да и средства ограничены, — заявил советник офиса Зеленского Алексей Арестович.

Карта боевых действий на Украине

Украинская бронетехника, захваченная ВС РФ в Черниговской области. Фото © ТАСС /Пресс-служба Минобороны РФ

Военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что поведение Киева вполне ожидаемо: все три месяца на Украине только и делали, что говорили о миллионной мобилизации, о сокрушительном наступлении, о перехвате инициативы и коренном переломе.

Дело в том, что они так долго анонсировали прорывы на Херсонском направлении, со стороны Кривого Рога и Запорожья. Понятное дело, наше командование подготовилось. И, когда ВСУ попытались прорваться, их уже ждали. А огневое преимущество и так на нашей стороне, поэтому их военные были отправлены на убой Алексей Леонков Военный эксперт

Возможно, командование украинской армии, анонсируя операцию, надеялось оттянуть российские силы из Донбасса. Но в итоге в Генштабе ВСУ добились противоположного эффекта: Армия России усилила свои позиции в Херсонской области, не прекратив наступления на Славянск, Краматорск, Соледар, Авдеевку и Бахмут. Глава польского аналитического центра Rochan Consulting, специализирующегося на армиях стран Восточной Европы, Конрад Музыка отмечал, что только в Херсонской области сосредоточено не менее 20 тысяч российских военнослужащих.

Украина же в Донбассе практически лишилась боеспособных сил, а под Херсоном попыталась что-то сосредоточить, но этого оказалось явно недостаточно. Зарубежные эксперты пришли к выводу, что разгром ВСУ при попытке устроить локальные контратаки проводился Российской армией "с почтительного расстояния". Тогда же выяснилось, что ВСУ не прикрывали ни беспилотники, ни авиация (два самолёта на сотни километров фронта не в счёт), а у военных не было при себе ни американских ПТРК "Джавелин", ни другого тяжёлого вооружения. При этом ещё 12 августа издание The Washington Post написало, что украинская армия находится под пристальным контролем российских дронов, которые "сутками висят над позициями ВСУ".

— Дороги, по которым солдаты мчатся среди выжженных пшеничных полей на передовой, покрыты воронками от предыдущих ударов, управляемых российскими беспилотниками "Орлан", которые позволяют им выбирать цели, — писала Лавдей Моррис из газеты The Washington Post.

По словам военного эксперта и доктора военных наук Константина Сивкова, для массированного наступления у украинских военных не было никаких оснований.

Вся оперативная ситуация на Украине исключает возможность мало-мальски разумных наступлений со стороны ВСУ. По той простой причине, что господство России в воздухе, в информационном пространстве и полном огневом превосходстве делает контрнаступление невозможным. Потому что невозможно сосредоточить скрытно войска, обеспечить боевую устойчивость в этом районе и тем более невозможно обеспечить успешное наступление этих войск из районов сосредоточения по открытому полю на позиции Российской армии. Так и получилось: они не смогли даже подойти на дистанцию применения переносного стрелкового оружия, были уничтожены артиллерией на дальней дистанции, после чего были отброшены Константин Сивков Военный эксперт

Атака мертвецов

Фото © Getty Images / Pavlo Palamarchuk / SOPA Images / LightRocket

Нельзя сказать, что украинская армия совсем не готовилась к наступлению. Во-первых, ранее в Сеть был слит план наступления ВСУ на Херсонском направлении, составленный в штабе оперативной группы "Приморье" и утверждённый генералом Гнатовым и начальником штаба полковником Бригнецом. Согласно задуманному, планировалось ударить по тылам ВС РФ, а уже затем совершить рывок.

29 августа Киев бросил всё, что у него было на данном направлении, вплоть до двух бригад хорошо подготовленной пехоты, усиленной танками. Но многие эксперты задают вопрос: почему именно сейчас (хотя, по некоторым данным, они планировали это сделать ещё 10 августа, но тогда не хватало людей).

Во-первых, по некоторым данным, около десяти тысяч украинских солдат находятся на обучении в Великобритании и ещё десять тысяч — в других странах. Это профессионалы. Их не стали дожидаться, скорее всего, добив численность до кучи малоопытными мобилизованными кадрами. Во-вторых, ВСУ наступали без поддержки беспилотников "Байрактар" и ПТРК "Джавелин". Об этом свидетельствуют фото- и видеоматериалы, точнее их отсутствие.

Но по-своему ВСУ были упакованы, имелась и поддержка. То есть наступали не с вилами и топорами. В беседе с Лайфом военный эксперт Алексей Леонков предположил, что, несмотря на наличие некоторых ресурсов, украинское командование не смогло ими грамотно распорядиться. Грубо говоря, здесь бы помогла какая-нибудь хитрость, некий "принцип дзюдо", оптимальное использование силы, направленное на достижение конкретной цели, обходные манёвры.

Была авиационная поддержка, штурмовики. Они попытались сделать локальный прорыв. Отправили батальонную группу, усиленную танками и бронетехникой. Артиллерия работала. Этого достаточно, чтобы совершить прорыв, но дело в том, что они попытались это сделать в лоб и понесли сокрушительные потери. Фактически это безумная атака Алексей Леонков Военный эксперт

По мнению аналитика американского Института изучения войны (ISW) Джорджа Барроса, ВСУ стремились разорвать линии снабжения российских войск, а потом взять Херсон в кольцо. Но для этого им пришлось вылезти из своих лисьих нор и двигаться по открытой местности без поддержки беспилотников и противотанковых ракетных комплексов. Это и привело к тому, что после нескольких часов наступления ВСУ потеряли больше полка личного состава и начали отход на ранее занимаемые позиции.

Ситуация в Херсоне. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев Почему ВСУ провалили наступление на Херсон? 0 Плохо подготовились. Неправильно воевали. Свой вариант в комментарии.

Авторы Сергей Андреев