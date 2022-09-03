В Аргентине зафиксировали ещё два случая пневмонии неизвестного происхождения

В Аргентине зафиксировали ещё два случая пневмонии, происхождение которой в настоящее время остаётся неизвестным. Таким образом, общее число заболевших в провинции Тукуман достигло 11, передаёт местный Минздрав.

"11-м заболевшим стал 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких", — сообщили в ведомстве.

Накануне симптомы болезни были обнаружены у 81-летнего мужчины. Он также находится в тяжёлом состоянии в больнице. По данным местных властей, не менее десяти заразившихся работали или проходили лечение в одной и той же частной клинике.