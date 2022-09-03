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3 сентября, 17:58

В Аргентине зафиксировали ещё два случая пневмонии неизвестного происхождения

В Аргентине зафиксировали ещё два случая пневмонии, происхождение которой в настоящее время остаётся неизвестным. Таким образом, общее число заболевших в провинции Тукуман достигло 11, передаёт местный Минздрав.

"11-м заболевшим стал 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких", — сообщили в ведомстве.

Накануне симптомы болезни были обнаружены у 81-летнего мужчины. Он также находится в тяжёлом состоянии в больнице. По данным местных властей, не менее десяти заразившихся работали или проходили лечение в одной и той же частной клинике.

В России выявили почти 52 тысячи случаев коронавируса впервые с 9 марта

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Ранее Лайф сообщал о нескольких погибших от выявленного вируса. Состояние заболевших оценивалось как тяжёлое. При этом анализы на заражение коронавирусом, гриппом А и В, хантавирусом и рядом других инфекций дали отрицательный результат. Также уточнялось, что саму клинику из-за этих случаев закрыли на карантин.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

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