В Аргентине зафиксировали ещё два случая пневмонии неизвестного происхождения
В Аргентине зафиксировали ещё два случая пневмонии, происхождение которой в настоящее время остаётся неизвестным. Таким образом, общее число заболевших в провинции Тукуман достигло 11, передаёт местный Минздрав.
"11-м заболевшим стал 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких", — сообщили в ведомстве.
Накануне симптомы болезни были обнаружены у 81-летнего мужчины. Он также находится в тяжёлом состоянии в больнице. По данным местных властей, не менее десяти заразившихся работали или проходили лечение в одной и той же частной клинике.
Ранее Лайф сообщал о нескольких погибших от выявленного вируса. Состояние заболевших оценивалось как тяжёлое. При этом анализы на заражение коронавирусом, гриппом А и В, хантавирусом и рядом других инфекций дали отрицательный результат. Также уточнялось, что саму клинику из-за этих случаев закрыли на карантин.
Freepik