НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 сентября, 21:21

Мост в Новой Каховке обрушился после обстрелов со стороны ВСУ

<p>Мост в Новой Каховке обрушился после обстрелов ВСУ. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/COUPSURE/status/1566083215139508226/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">COUPSURE</a></p>

Мост в Новой Каховке обрушился после обстрелов ВСУ. Фото © Twitter / COUPSURE

В Новой Каховке из-за многочисленных попаданий украинских снарядов обрушился автомобильный мост через Каховскую ГЭС. Об этом свидетельствуют сделанные спутниками снимки.

На кадрах в соцсетях видны повреждения и обрушение пролёта моста. При этом железнодорожный мост остался стоять, но был сильно повреждён в связи с обстрелами ВСУ.

ВСУ продолжили обстрел Каховской ГЭС и ближайшего села

ВСУ продолжили обстрел Каховской ГЭС и ближайшего села

Ранее власти Новой Каховки сообщили о том, что снова сработала система ПВО, после чего произошло два хлопка. Лайф также писал, что Вооружённые силы Украины разрушили водный элеватор при обстреле Новой Каховки в Херсонской области. Уничтожено огромное количество зерна.

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров