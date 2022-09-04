Мост в Новой Каховке обрушился после обстрелов со стороны ВСУ

В Новой Каховке из-за многочисленных попаданий украинских снарядов обрушился автомобильный мост через Каховскую ГЭС. Об этом свидетельствуют сделанные спутниками снимки.

На кадрах в соцсетях видны повреждения и обрушение пролёта моста. При этом железнодорожный мост остался стоять, но был сильно повреждён в связи с обстрелами ВСУ.