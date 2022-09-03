В Новой Каховке сработала система ПВО
Власти Новой Каховки сообщили о том, что сработала система ПВО, произошло два хлопка
В Новой Каховке снова сработала российская система ПВО, после чего произошло два хлопка, пишет телеграм-канал администрации города.
"В Новой Каховке опять работает ПВО. Было два воздушных хлопка", — гласит текст сообщения.
Ранее Вооружённые силы Украины разрушили водный элеватор при обстреле Новой Каховки в Херсонской области. Уничтожено огромное количество зерна.
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