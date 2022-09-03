НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 сентября, 19:26

В Новой Каховке сработала система ПВО

Власти Новой Каховки сообщили о том, что сработала система ПВО, произошло два хлопка

В Новой Каховке снова сработала российская система ПВО, после чего произошло два хлопка, пишет телеграм-канал администрации города.

"В Новой Каховке опять работает ПВО. Было два воздушных хлопка", — гласит текст сообщения.

В Новой Каховке разрушены газопровод и семь домов, 35 зданий повреждены

В Новой Каховке разрушены газопровод и семь домов, 35 зданий повреждены

Ранее Вооружённые силы Украины разрушили водный элеватор при обстреле Новой Каховки в Херсонской области. Уничтожено огромное количество зерна.

Обложка ©

Vk.com / Минобороны России

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров