Погибшие на вулкане Ключевской туристы заплатили за восхождение десятки тысяч рублей
Организацией восхождения погибших туристов на вулкан Ключевской в Камчатском крае занималась новосибирская компания. Причём тур был коммерческим, каждый заплатил по 80 тысяч рублей, передаёт kp.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Трагическая история навела много шума, в результате чего компания решила на всякий случай убрать с сайта всю информацию о туре. Однако данные о восхождении остались на странице соцсети "ВКонтакте" новосибирского тура путешественников. Согласно опубликованной информации, их восхождение планировалось с 29 августа по 9 сентября.
Помимо денег компания ничего от туристов не требовала, даже особой подготовки. Цена почти в сотню тысяч рублей включает гидов, групповое снаряжение (газовую плиту, газ, кухонный инвентарь, кухонные палатки, топор, пилу), сауну в селе Ключи, групповое альпинистское снаряжение (верёвки и т.д.), спутниковый телефон для экстренных случаев, питание и трансфер во время тура.
Ранее Лайф сообщал о гибели туристов, восходивших на вершину вулкана Ключевской. На отметке 4158 метров четверо из них сорвались в пропасть. Позже число погибших увеличилось до пяти. По факту этой трагедии возбуждено уголовное дело.