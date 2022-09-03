Погибшие на вулкане Ключевской туристы заплатили за восхождение десятки тысяч рублей

Организацией восхождения погибших туристов на вулкан Ключевской в Камчатском крае занималась новосибирская компания. Причём тур был коммерческим, каждый заплатил по 80 тысяч рублей, передаёт kp.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Трагическая история навела много шума, в результате чего компания решила на всякий случай убрать с сайта всю информацию о туре. Однако данные о восхождении остались на странице соцсети "ВКонтакте" новосибирского тура путешественников. Согласно опубликованной информации, их восхождение планировалось с 29 августа по 9 сентября.