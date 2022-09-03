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3 сентября, 18:48

Белый дом не считает продуктивной мерой визовые ограничения для всех россиян

США не считают необходимым ограничивать в визах всех россиян в качестве наказания за действия РФ на Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кёрби.

Он напомнил, что Вашингтон ввёл визовые ограничения для отдельных граждан страны. По его словам, это инструмент, который помогает привлекать к ответственности сторонников российской власти.

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"Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян — это продуктивная мера. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом. Не российский народ здесь нужно винить", — уточнил Кёрби в интервью телеканалу "Дождь"*.

Ранее стало известно, что в ЕС не согласовали введение запрета на выдачу шенгенских виз россиянам из-за того, что многие государства выступили против. Однако соглашение об упрощённом визовом режиме с РФ будет расторгнуто. Этот документ позволял россиянам получать шенгенские визы быстрее и дешевле. По итогам конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС продолжат выдавать визы "конкретным группам россиян".

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Иван Косицын

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