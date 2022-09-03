Совместная пресс-конференция Шольца и Шмыгаля в Берлине 4 сентября отменена
Совместная пресс-конференция немецкого канцлера Олафа Шольца и украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля в Берлине, планировавшаяся 4 сентября, отменена. Об этом передаёт DPA со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.
"В связи с переносом срока мероприятия запланированная после переговоров с премьером Шмыгалем совместная пресс-конференция, к сожалению, не состоится", — говорится в сообщении немецкого правительства.
Изначально переговоры были запланированы на 13:30 (14:30 мск), но их начало перенесли на 14:00 (15:00 мск). Почему это привело к отмене пресс-конференции, не уточняется. Планируется, что в ходе самих переговоров политики обсудят последствия конфликта на Украине, а также затронут вопросы восстановления страны.
Кстати, ранее Лайф рассказывал о новом украинском после в Берлине Алексее Макееве. Согласие на назначение дал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, однако устное. При этом отстранённый от должности в июле Андрей Мельник официально будет исполнять свои обязанности в Берлине до 14 октября. Сразу после этого дипломат, не раз отмечавшийся скандальными высказываниями, покинет должность и вернётся в Киев, где будет повышен до замминистра иностранных дел.
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ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK