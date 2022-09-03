Совместная пресс-конференция Шольца и Шмыгаля в Берлине 4 сентября отменена

Совместная пресс-конференция немецкого канцлера Олафа Шольца и украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля в Берлине, планировавшаяся 4 сентября, отменена. Об этом передаёт DPA со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.

"В связи с переносом срока мероприятия запланированная после переговоров с премьером Шмыгалем совместная пресс-конференция, к сожалению, не состоится", — говорится в сообщении немецкого правительства.

Изначально переговоры были запланированы на 13:30 (14:30 мск), но их начало перенесли на 14:00 (15:00 мск). Почему это привело к отмене пресс-конференции, не уточняется. Планируется, что в ходе самих переговоров политики обсудят последствия конфликта на Украине, а также затронут вопросы восстановления страны.