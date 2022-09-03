"Манчестер Сити" в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу на выезде сыграл вничью с "Астон Виллой". Состоявшаяся в Бирмингеме встреча завершилась со счётом 1:1.

Оба мяча были забиты во втором тайме. На гол норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда хозяева ответили точным ударом ямайского полузащитника Леона Бейли.

Для Холанда гол стал десятым в шести матчах на старте сезона в Премьер-лиге. Такой скорострельности в первенстве не показывал ещё никто за всю историю.

"Манчестер Сити" набрал 14 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Он уступает только лондонскому "Арсеналу", у которого 15 баллов и игра с "Манчестер Юнайтед" в запасе. "Астон Вилла" с четырьмя баллами занимает 17-ю позицию.