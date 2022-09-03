Сломавшийся британский авианосец Prince of Wales отгонят на базу на одном винте

Новенький британский авианосец HMS Prince of Wales, сломавшийся неделю назад у берегов Англии перед переходом через Атлантику, отгонят на базу на одном винте. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на ВМС Соединённого Королевства.

Стоимость корабля — три млрд фунтов стерлингов (или 3,5 млрд долларов), полную боевую готовность он получил только в 2021 году. Его водоизмещение составляет 65 тысяч тонн, длина — 280 метров. Он ожидал старта перехода на стоянке в бухте Стокс-Бэйв у берегов графства Гэмпшир на юге Англии. По данным телеканала, ссылающегося на слова контр-адмирала Стива Мурхауза, водолазы, осматривавшие корабль, нашли сильные повреждения гребного вала у пропеллера и небольшое повреждение руля.

"Наша первоначальная оценка показала, что соединительные муфты двух конечных отрезков гребного вала вышли из строя. Это чрезвычайно редкая поломка, и мы проведём весь необходимый ремонт", — заявил Мурхауз.