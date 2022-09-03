Организаторы протестов в Праге потребовали отставки правительства до 25 сентября

"Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью [оказания] давления [на правительство] ", — выдвинули организаторы требование на митинге.

Как писал Лайф, протестующие вышли с лозунгами против Евросоюза и НАТО, премьер-министра Петра Фиалы и зелёного курса экономики для Европы. По их мнению, власти принимают недостаточно мер в борьбе с ценами на энергоресурсы и повышением стоимости товаров и услуг. В акции протеста приняли участие представители организаций, политических партий и граждане, которые крайне не согласны с политикой Чехии и выступают за смену политического курса. Сначала сообщалось о 20 тысячах митингующих. Однако позже стало известно, что на площади собралось от 70 до 100 тысяч человек.