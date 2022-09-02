ВСУ разрушили водный элеватор в Новой Каховке, уничтожив огромное количество зерна

Вооружённые силы Украины разрушили водный элеватор при обстреле Новой Каховки в Херсонской области. Как сообщил ТАСС глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, уничтожено огромное количество зерна.

"Вчера вечером был разрушен водный элеватор "Нибулон", расположенный в Весёлом. Огромное количество зерна [уничтожено] , производственные мощности [разрушены] ", — рассказал он.

В Новой Каховке разрушены газопровод и семь домов, 35 зданий повреждены

В Новой Каховке разрушены газопровод и семь домов, 35 зданий повреждены

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях. В результате они потеряли более 500 бойцов и десятки единиц боевой техники.



