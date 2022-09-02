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Регион
Опубликовано 2 сентября 2022, 05:18
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ВСУ разрушили водный элеватор в Новой Каховке, уничтожив огромное количество зерна

Вооружённые силы Украины разрушили водный элеватор при обстреле Новой Каховки в Херсонской области. Как сообщил ТАСС глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, уничтожено огромное количество зерна.

"Вчера вечером был разрушен водный элеватор "Нибулон", расположенный в Весёлом. Огромное количество зерна [уничтожено], производственные мощности [разрушены]", — рассказал он.

В Новой Каховке разрушены газопровод и семь домов, 35 зданий повреждены
В Новой Каховке разрушены газопровод и семь домов, 35 зданий повреждены

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях. В результате они потеряли более 500 бойцов и десятки единиц боевой техники.


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ТАСС / Максим Тищенко

Оксана Попова
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