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3 сентября, 20:43

Одно решение Путина по "Северному потоку" ввергло британцев в панику

Bloomberg рассказал о панике Великобритании из-за решения Путина по "Северному потоку"

Решение российского лидера Владимира Путина перекрыть один из главных газопроводов Европы — "Северный поток" — погрузило Великобританию в панику. Об этом агентству Bloomberg заявила бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт.

Власти России она обвинила в развязывании "экономической войны", добавив, что её страна теперь паникует.

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"Европа тоже паникует. И это неудивительно, я не критикую за это", — сказала Найт.

По её словам, энергетическая политика Европы за последние 20–25 лет привела к большой зависимости от внешних стран. Из-за того, что поставки были дешёвыми и обильными, европейские государства слишком много закрывали глаза на последствия такой политики, отметила Найт.

"Это действительно неприятный шок", — посетовала специалист.

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Напомним, 2 сентября специалисты "Газпрома" обнаружили повреждения в ходе работы на последнем действующем газоперекачивающем агрегате "Северного потока". Компания вынуждена полностью остановить прокачку по газопроводу на неопределённый срок до устранения неполадок.

Единственная рабочая турбина "Северного потока" была остановлена в ночь на 31 августа для проведения плановых работ. В результате прокачка газа по трубопроводу упала до нуля. Восстановление работы газовой магистрали ожидалось утром 3 сентября. Было подсчитано, что даже из-за трёхдневной плановой приостановки работы газопровода "Северный поток" страны Евросоюза недополучили бы около 100 миллионов кубометров газа. Теперь речь пойдёт о куда более существенных потерях.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Дмитрий Алексиевич

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