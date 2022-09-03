Одно решение Путина по "Северному потоку" ввергло британцев в панику
Bloomberg рассказал о панике Великобритании из-за решения Путина по "Северному потоку"
Решение российского лидера Владимира Путина перекрыть один из главных газопроводов Европы — "Северный поток" — погрузило Великобританию в панику. Об этом агентству Bloomberg заявила бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт.
Власти России она обвинила в развязывании "экономической войны", добавив, что её страна теперь паникует.
"Европа тоже паникует. И это неудивительно, я не критикую за это", — сказала Найт.
По её словам, энергетическая политика Европы за последние 20–25 лет привела к большой зависимости от внешних стран. Из-за того, что поставки были дешёвыми и обильными, европейские государства слишком много закрывали глаза на последствия такой политики, отметила Найт.
"Это действительно неприятный шок", — посетовала специалист.
Напомним, 2 сентября специалисты "Газпрома" обнаружили повреждения в ходе работы на последнем действующем газоперекачивающем агрегате "Северного потока". Компания вынуждена полностью остановить прокачку по газопроводу на неопределённый срок до устранения неполадок.
Единственная рабочая турбина "Северного потока" была остановлена в ночь на 31 августа для проведения плановых работ. В результате прокачка газа по трубопроводу упала до нуля. Восстановление работы газовой магистрали ожидалось утром 3 сентября. Было подсчитано, что даже из-за трёхдневной плановой приостановки работы газопровода "Северный поток" страны Евросоюза недополучили бы около 100 миллионов кубометров газа. Теперь речь пойдёт о куда более существенных потерях.
ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV