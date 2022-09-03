Мэр Донецка сообщил о ранении ещё трёх мирных жителей в результате обстрелов ВСУ

Ещё три мирных жителя Донецка в субботу, 3 сентября, были ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

"Продолжает поступать информация о мирных жителях, которые получили ранения в результате вражеских обстрелов", — написал в своём телеграм-канале глава администрации Донецка.

Как указал Кулемзин, в Кировском районе города ранены двое мужчин 1977 и 1956 года рождения. Первый был доставлен в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, второго с травматической ампутацией правой стопы привезли в городскую больницу № 24. В Киевском районе Донецка пострадала женщина, информация о её состоянии уточняется.