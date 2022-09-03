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3 сентября, 19:53

Мэр Донецка сообщил о ранении ещё трёх мирных жителей в результате обстрелов ВСУ

Ещё три мирных жителя Донецка в субботу, 3 сентября, были ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

"Продолжает поступать информация о мирных жителях, которые получили ранения в результате вражеских обстрелов", — написал в своём телеграм-канале глава администрации Донецка.

ВСУ обстреляли драмтеатр в центре Донецка, есть погибшие

ВСУ обстреляли драмтеатр в центре Донецка, есть погибшие

Как указал Кулемзин, в Кировском районе города ранены двое мужчин 1977 и 1956 года рождения. Первый был доставлен в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, второго с травматической ампутацией правой стопы привезли в городскую больницу № 24. В Киевском районе Донецка пострадала женщина, информация о её состоянии уточняется.

Ранее сообщалось, что съёмочная группа "Российской газеты" попала под обстрел со стороны украинских военных в центре Донецка. Снаряд разорвался в семи метрах от редакционного автомобиля.

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ТАСС / Владимир Гердо

Иван Косицын

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