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3 сентября, 19:28

У Гончаренко всё печально: "Урал" проиграл "Динамо", оставшись на последней строчке в РПЛ

Гол Макарова принёс "Динамо" победу над "Уралом" в чемпионате России

Московское "Динамо" в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу победило екатеринбургский "Урал" со счётом 2:1. Судил игру арбитр из Дмитрова Виталий Мешков.

В составе бело-голубых по голу забили Константин Тюкавин и Денис Макаров. У гостей отличился румынский лидер команды Эрик Бикфалви.

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"Динамо" набрало 16 очков, поднявшись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" с одним баллом остался на последней, 16-й строчке. После возвращения Виктора Гончаренко на пост главного тренера команда потерпела три поражения подряд в РПЛ.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. Восьмой тур

"Динамо" – "Урал" — 2:1

Голы: Тюкавин 39' (1:0), Бикфалви 44' (1:1), Макаров 59' (2:1)

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ФК "Динамо"

Роман Фейгин

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