У Гончаренко всё печально: "Урал" проиграл "Динамо", оставшись на последней строчке в РПЛ
Гол Макарова принёс "Динамо" победу над "Уралом" в чемпионате России
Московское "Динамо" в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу победило екатеринбургский "Урал" со счётом 2:1. Судил игру арбитр из Дмитрова Виталий Мешков.
В составе бело-голубых по голу забили Константин Тюкавин и Денис Макаров. У гостей отличился румынский лидер команды Эрик Бикфалви.
"Динамо" набрало 16 очков, поднявшись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" с одним баллом остался на последней, 16-й строчке. После возвращения Виктора Гончаренко на пост главного тренера команда потерпела три поражения подряд в РПЛ.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. Восьмой тур
"Динамо" – "Урал" — 2:1
Голы: Тюкавин 39' (1:0), Бикфалви 44' (1:1), Макаров 59' (2:1)
ФК "Динамо"