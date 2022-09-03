У Гончаренко всё печально: "Урал" проиграл "Динамо", оставшись на последней строчке в РПЛ

Московское "Динамо" в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу победило екатеринбургский "Урал" со счётом 2:1. Судил игру арбитр из Дмитрова Виталий Мешков.

В составе бело-голубых по голу забили Константин Тюкавин и Денис Макаров. У гостей отличился румынский лидер команды Эрик Бикфалви.

"Динамо" набрало 16 очков, поднявшись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" с одним баллом остался на последней, 16-й строчке. После возвращения Виктора Гончаренко на пост главного тренера команда потерпела три поражения подряд в РПЛ.