Британское СМИ поиздевалось над уходящим Джонсоном обложкой с унитазом

Британская газета The New European "от всей души поблагодарила" уходящего в отставку премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона. Издание поместило на обложку изображение политика, которого смывают в унитаз.

Очевидно, в Британии есть те, кто рад уходу Джонсона в отставку. Во всяком случае, заголовок на первой странице выпуска издания говорит сам за себя.

"Прощай, Борис Джонсон, и спасибо за всё ***", — гласит название выпуска, сопровождённое нецензурным посланием.