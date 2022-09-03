Британское СМИ поиздевалось над уходящим Джонсоном обложкой с унитазом
Британское издание "поблагодарило" уходящего в отставку Джонсона
Обложка газеты The New European. Фото © t.me/ dimsmirnov175
Британская газета The New European "от всей души поблагодарила" уходящего в отставку премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона. Издание поместило на обложку изображение политика, которого смывают в унитаз.
Очевидно, в Британии есть те, кто рад уходу Джонсона в отставку. Во всяком случае, заголовок на первой странице выпуска издания говорит сам за себя.
"Прощай, Борис Джонсон, и спасибо за всё ***", — гласит название выпуска, сопровождённое нецензурным посланием.
Ранее Лайф рассказывал, что имя нового премьер-министра Британии станет известно 5 сентября. Желание занять вакантное место выразили 11 политиков, на текущий момент в гонке за кресло премьера остались глава МИД Великобритании Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.