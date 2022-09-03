НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 сентября, 19:45

Британское СМИ поиздевалось над уходящим Джонсоном обложкой с унитазом

Британское издание "поблагодарило" уходящего в отставку Джонсона

<p>Обложка газеты The New European. Фото © t.me/ <a href="https://t.me/dimsmirnov175/37156" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dimsmirnov175</a></p>

Обложка газеты The New European. Фото © t.me/ dimsmirnov175

Британская газета The New European "от всей души поблагодарила" уходящего в отставку премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона. Издание поместило на обложку изображение политика, которого смывают в унитаз.

Очевидно, в Британии есть те, кто рад уходу Джонсона в отставку. Во всяком случае, заголовок на первой странице выпуска издания говорит сам за себя.

Джонсон в последней речи призвал британцев купить новые чайники и навлёк на себя их ярость

Джонсон в последней речи призвал британцев купить новые чайники и навлёк на себя их ярость

"Прощай, Борис Джонсон, и спасибо за всё ***", — гласит название выпуска, сопровождённое нецензурным посланием.

Ранее Лайф рассказывал, что имя нового премьер-министра Британии станет известно 5 сентября. Желание занять вакантное место выразили 11 политиков, на текущий момент в гонке за кресло премьера остались глава МИД Великобритании Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.

Джонсон попросил Шольца не бросать Зеленского

Джонсон попросил Шольца не бросать Зеленского

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров