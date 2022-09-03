Украинская теннисистка обошла рукопожатием уже вторую белорусскую соперницу

Украинская теннисистка Марта Костюк не стала жать руку уже второй спортсменке из Белоруссии. Теперь представительница Украины не подала руки белоруске Александре Саснович. Инцидент произошёл после матча второго круга Открытого чемпионата США (US Open) в парном разряде.

Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу Костюк и китаянки Чжан Шуай. Саснович играла в паре со словачкой Терезой Михаликовой. По окончании встречи украинка не стала жать руку Саснович у сетки.