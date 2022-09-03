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3 сентября, 20:26

Украинская теннисистка обошла рукопожатием уже вторую белорусскую соперницу

Украинская теннисистка Костюк во второй раз отказалась жать руку спортсменке из Белоруссии

Украинская теннисистка Марта Костюк не стала жать руку уже второй спортсменке из Белоруссии. Теперь представительница Украины не подала руки белоруске Александре Саснович. Инцидент произошёл после матча второго круга Открытого чемпионата США (US Open) в парном разряде.

Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу Костюк и китаянки Чжан Шуай. Саснович играла в паре со словачкой Терезой Михаликовой. По окончании встречи украинка не стала жать руку Саснович у сетки.

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До этого Костюк отказалась жать руку другой теннисистке из Белоруссии — Виктории Азаренко. Это произошло после матча второго круга в одиночном разряде, в котором украинка проиграла. Вместо традиционного рукопожатия спортсменки обменялись лишь касаниями ракеток. Позже Костюк объяснила свой поступок, а Азаренко призналась, что не была удивлена таким поведением соперницы.

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ТАСС / Zuma / Rob Prange

Иван Косицын

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