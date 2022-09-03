Власти Греции обвинили Турцию в подрыве сплочённости НАТО

Официальные лица Турции своими заявлениями подрывают сплочённость НАТО, о чём будут проинформированы все союзники и партнёры. Об этом заявили в МИД Греции.

В сообщении греческого внешнеполитического ведомства "относительно последних заявлений турецких официальных лиц" говорится, что Афины не собираются следовать за Анкарой в каждодневных "возмутительных и переходящих все границы" деградирующих заявлениях и угрозах.

"Мы немедленно проинформируем наших союзников и партнёров о содержании провокационных заявлений последних дней, чтобы было ясно, кто подрывает сплочённость нашего альянса в особенно опасный период", — сказано в заявлении МИД Греции.

В ведомстве также добавили, что Афины будут продолжать действовать, основываясь на нормах международного и морского права "как столпе стабильности и безопасности для всего региона".