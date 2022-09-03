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3 сентября, 20:10

Власти Греции обвинили Турцию в подрыве сплочённости НАТО

В МИД Греции считают, что Турция провокационными заявлениями подрывает сплочённость НАТО

Официальные лица Турции своими заявлениями подрывают сплочённость НАТО, о чём будут проинформированы все союзники и партнёры. Об этом заявили в МИД Греции.

В сообщении греческого внешнеполитического ведомства "относительно последних заявлений турецких официальных лиц" говорится, что Афины не собираются следовать за Анкарой в каждодневных "возмутительных и переходящих все границы" деградирующих заявлениях и угрозах.

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"Мы немедленно проинформируем наших союзников и партнёров о содержании провокационных заявлений последних дней, чтобы было ясно, кто подрывает сплочённость нашего альянса в особенно опасный период", — сказано в заявлении МИД Греции.

В ведомстве также добавили, что Афины будут продолжать действовать, основываясь на нормах международного и морского права "как столпе стабильности и безопасности для всего региона".

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Напомним, Греция навела ракету из зенитно-ракетных комплексов С-300 на турецкие истребители F-16, которые выполняли разведывательную миссию в десяти тысячах футов к западу от острова Родос. Это возмутило Турцию, однако Афины обвинили Анкару в преднамеренной провокации.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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