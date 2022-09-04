Польша намерена направить в ФРГ ноту о репарациях

Варшава пригласит Германию на переговоры о репарациях дипломатической нотой, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы направим дипломатическую ноту в Германию и вызовем её на переговорный процесс", — приводит слова польского премьера его канцелярия.

Моравецкий подчеркнул, что польская сторона намерена добиваться этого всеми возможными путями и на всех возможных форумах. Политик считает, что Берлин должен выплатить Польше репарации для окончательного примирения между народами обоих государств. Иначе, по его словам, без этого "всегда будет огромное чувство несправедливости".