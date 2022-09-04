В Чёрном море обнаружили "яхту-призрак" без людей

У берегов Большого Утриша в акватории Чёрного моря на территории Анапы обнаружили абсолютно пустую "яхту-призрак". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

На небольшой дрейфующий борт наткнулись инспекторы заповедника вечером 3 сентября. Внутри не оказалось ни людей, ни документов. По бортовому номеру судно приписано к порту Геленджика и принадлежит компании "Сила ветра". Организация сдаёт спортивные суда SV20 в прокат в Геленджике. Яхту отбуксировали в порт Большого Утриша и вызвали экстренные службы для разбирательств.

Унесённая стихией в открытое море яхта. Фото © t.me / makovozovy

Позже представители "Силы ветра" прокомментировали инцидент. Как оказалось, из-за того, что ночью в Геленджике был сильный ветер, лодка сорвалась с места швартовки в бухте и её унесло стихией в открытое море. Людей на борту не было.

"Мы благодарим инспекторов Утришского заповедника за помощь, уже завтра вернём яхту в наш флот", — добавили в компании.