Очередь из грузовиков на границе Украины и Польши достигла 45 километров
Замминистра Украины Найем обвинил Польшу в создании катастрофической ситуации на границе
Положение на украинско-польской границе из-за очередей становится критическим и грозит катастрофой, об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Мустафа Найем. Вину за это он возложил на поляков.
Чиновник сообщил, что водители-дальнобойщики у границы вынуждены жить на обочинах неделю, а то и дольше. На этой неделе и вовсе обновился исторический рекорд: очередь из грузовиков в пункт пропуска "Ягодин на польской границе превысила 45 километров.
Проблему Найем видит не в таможенниках и пограничниках Украины, а в низкой эффективности их польских коллег, осуществляющих фитосанитарный и ветеринарный контроль. Именно поэтому, по словам замминистра, очереди с украинской стороны составляют от 10 до 45 километров, в то время как с польской они простираются максимум на пять километров.
Украинские службы готовы проверять "больше и больше" грузовиков в день, заверил Найем. Однако поток из тысячи автомобилей упирается в пробку на польской стороне, посетовал чиновник.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что с руководством Польши была достигнута договорённость о том, чтобы упростить пересечение границы между странами. В связи с этим властями государств было принято решение в ближайшее время воплотить это в соответствующем двустороннем соглашении.
ТАСС / Zuma