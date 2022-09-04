Очередь из грузовиков на границе Украины и Польши достигла 45 километров

Положение на украинско-польской границе из-за очередей становится критическим и грозит катастрофой, об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Мустафа Найем. Вину за это он возложил на поляков.

Чиновник сообщил, что водители-дальнобойщики у границы вынуждены жить на обочинах неделю, а то и дольше. На этой неделе и вовсе обновился исторический рекорд: очередь из грузовиков в пункт пропуска "Ягодин на польской границе превысила 45 километров.

Проблему Найем видит не в таможенниках и пограничниках Украины, а в низкой эффективности их польских коллег, осуществляющих фитосанитарный и ветеринарный контроль. Именно поэтому, по словам замминистра, очереди с украинской стороны составляют от 10 до 45 километров, в то время как с польской они простираются максимум на пять километров.

Украинские службы готовы проверять "больше и больше" грузовиков в день, заверил Найем. Однако поток из тысячи автомобилей упирается в пробку на польской стороне, посетовал чиновник.