Число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевской, возросло до шести
Число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевской в Камчатском крае, возросло до шести. Об этом со ссылкой на источник в медицинских службах сообщает ТАСС.
"Ещё один человек, который ранее находился без сознания, умер. Общее число погибших на данный момент составляет шесть человек", — отметил собеседник агентства.
Ранее Лайф уже сообщал о гибели туристов, восходивших на вершину вулкана Ключевской. На отметке 4158 метров четверо из них сорвались в пропасть. Позже число погибших увеличилось до пяти. По факту этой трагедии возбуждено уголовное дело.
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