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3 сентября, 22:11

Число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевской, возросло до шести

Число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевской в Камчатском крае, возросло до шести. Об этом со ссылкой на источник в медицинских службах сообщает ТАСС.

"Ещё один человек, который ранее находился без сознания, умер. Общее число погибших на данный момент составляет шесть человек", — отметил собеседник агентства.

Погибшие на вулкане Ключевской туристы заплатили за восхождение десятки тысяч рублей

Погибшие на вулкане Ключевской туристы заплатили за восхождение десятки тысяч рублей

Ранее Лайф уже сообщал о гибели туристов, восходивших на вершину вулкана Ключевской. На отметке 4158 метров четверо из них сорвались в пропасть. Позже число погибших увеличилось до пяти. По факту этой трагедии возбуждено уголовное дело.

СК возбудил дело после гибели туристов при восхождении на вулкан Ключевской

СК возбудил дело после гибели туристов при восхождении на вулкан Ключевской

Обложка ©

Flickr

Иван Косицын

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