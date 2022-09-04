Муфтий Чечни: Администрация Президента РФ пересмотрит вопрос перевода сборников хадисов

Муфтий Чечни Салах Межиев сообщил, что вопрос перевода сборников хадисов будет рассмотрен Администрацией Президента России. Его видеообращение опубликовал в своём телеграм-канале глава региона Рамзан Кадыров.

Кремль принял такое решение после обращения религиозных деятелей, связанного с тем, что Минюст РФ включил в перечень экстремистских материалов один из шести основных сборников исламского предания суннитов "Сахих аль-Бухари".

"В ближайшее время вопрос запрета перевода сборников хадисов будет окончательно решён. Администрация Президента РФ приняла решение уделить этому факту, а также иным возможным ошибкам в экспертизе религиозной литературы пристальное внимание", — сообщил муфтий.

Это решение демонстрирует "открытость руководства России и его желание достижения межконфессионального мира", подчеркнул он.

"Я выражаю благодарность президенту РФ, всем сотрудникам администрации и компетентных органов за уважительное отношение к каноническим трудам авторитетных мусульманских учёных. Нет никаких сомнений, что Россия — великая страна, где чтут и охраняют традиции всех народов и вероисповеданий!" — добавил Межиев.