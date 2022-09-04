Германия на фоне остановки "Северного потока" заполнила газохранилища на 85%
Уровень заполнения немецких газохранилищ 3 сентября превысил 85% — это означает, что Германия достигла октябрьских планов на фоне остановки "Северного потока – 1". Таковы данные, которые приводит ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры GIE, передаёт РИА "Новости".
Согласно законодательным поправкам, которые были приняты в ФРГ ранее, операторы газохранилищ обязаны заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю — на 95%. Данные GIE свидетельствуют, что на вечер 3 сентября уровень заполненности газохранилищ составил 85,02%.
Также сообщается, что крупнейшее в стране ПХГ "Реден", принадлежавшее ранее "Газпрому" через дочерние компании, заполнено на 69,54%. Между тем ещё в апреле в этом хранилище было менее одного процента объёма.
Ранее, напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не станет в одностороннем порядке форсировать отказ от российского природного газа в ущерб себе. Так он ответил на вопрос, нужно ли Берлину раньше запланированного перестать закупать голубое топливо у Москвы.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK