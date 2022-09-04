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3 сентября, 23:21

Германия на фоне остановки "Северного потока" заполнила газохранилища на 85%

Уровень заполнения немецких газохранилищ 3 сентября превысил 85% — это означает, что Германия достигла октябрьских планов на фоне остановки "Северного потока – 1". Таковы данные, которые приводит ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры GIE, передаёт РИА "Новости".

Согласно законодательным поправкам, которые были приняты в ФРГ ранее, операторы газохранилищ обязаны заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю — на 95%. Данные GIE свидетельствуют, что на вечер 3 сентября уровень заполненности газохранилищ составил 85,02%.

Также сообщается, что крупнейшее в стране ПХГ "Реден", принадлежавшее ранее "Газпрому" через дочерние компании, заполнено на 69,54%. Между тем ещё в апреле в этом хранилище было менее одного процента объёма.

Платить за высокие биржевые цены на газ в Германии будут потребители

Платить за высокие биржевые цены на газ в Германии будут потребители

Ранее, напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не станет в одностороннем порядке форсировать отказ от российского природного газа в ущерб себе. Так он ответил на вопрос, нужно ли Берлину раньше запланированного перестать закупать голубое топливо у Москвы.

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ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Дмитрий Алексиевич

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