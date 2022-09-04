Российский теннисист Рублёв пробился в четвёртый круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open). Исход поединка решился на тай-брейке в пятом решающем сете.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7) в пользу россиянина, посеянного на турнире под девятым номером. В четвёртом круге Рублёв сыграет с британцем Кэмероном Норри (седьмой номер посева).

Рублёв располагается на 11-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету 24-летнего спортсмена 11 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году он стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.