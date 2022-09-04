Киев начал грозить украинцам за участие в референдумах

Вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила жителям освобождённых районов страны, что за участие в референдуме об объединении с Россией на украинской территории им может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Запад не признаёт никаких референдумов и никакого суверенитета России над Украиной. Для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, это в самом деле статья Уголовного кодекса. Им грозит криминальное наказание. Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией", — пригрозила Верещук.