Киев начал грозить украинцам за участие в референдумах
Власти Украины пригрозили тюрьмой за участие в референдуме об объединении с Россией
Вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила жителям освобождённых районов страны, что за участие в референдуме об объединении с Россией на украинской территории им может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
"Запад не признаёт никаких референдумов и никакого суверенитета России над Украиной. Для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, это в самом деле статья Уголовного кодекса. Им грозит криминальное наказание. Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией", — пригрозила Верещук.
Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее заявлял, что в республике может пройти референдум, на котором местные жители выразят мнение по поводу вхождения в состав России. 15 июля в ЛНР было принято решение о создании общественного штаба референдума. В ДНР же сообщили, что референдум может пройти в середине сентября. В Администрации Запорожской области заявляли о планах провести референдум в первой половине сентября. А власти Херсонской области выражали желание войти в состав РФ, но пока не определились с датой.
Лайф напоминает, что в конце июля в Запорожской области подписали указ о создании избиркома для проведения референдума о вхождении в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщал, что голосование по инициативе жителей области пройдёт осенью, а пока ведётся подготовительная работа. А 8 августа власти Запорожья подписали распоряжение о подготовке к проведению референдума.
ТАСС / Сергей Мальгавко