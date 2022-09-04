Названы четыре страны ЕС, для которых отказ от евро стал бы благом

В ситуации, когда из-за ухудшающейся экономики в Европе растут социально-политические разногласия, отказ от евро и возврат к своей валюте может стать наиболее выгодным. Такое мнение высказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В беседе с агентством "Прайм" он предположил, что такая мера стала бы благоприятной для Италии, Греции, Испании, Португалии.

"На фоне ухудшения экономической ситуации и роста социального недовольства к власти могут прийти популисты, которые могут выступать за наращивание социальных расходов, выход из еврозоны и возвращение к национальной валюте", — сказал Васильев.

Он отметил, что растущий энергокризис провоцирует рост издержек предприятий в ЕС и те снижают производство, а то и закрываются. На этом фоне стоимость евро по отношению к доллару падает и инфляция разгоняется за счёт удорожания импортных товаров. Как полагает Васильев, такие экономические трудности наряду с большими долгами ряда стран Евросоюза увеличат противоречия и поспособствуют росту евроскептицизма.