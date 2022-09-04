Названы четыре страны ЕС, для которых отказ от евро стал бы благом
Аналитик Васильев допустил, что Италия, Греция, Испания и Португалия откажутся от евровалюты
В ситуации, когда из-за ухудшающейся экономики в Европе растут социально-политические разногласия, отказ от евро и возврат к своей валюте может стать наиболее выгодным. Такое мнение высказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
В беседе с агентством "Прайм" он предположил, что такая мера стала бы благоприятной для Италии, Греции, Испании, Португалии.
"На фоне ухудшения экономической ситуации и роста социального недовольства к власти могут прийти популисты, которые могут выступать за наращивание социальных расходов, выход из еврозоны и возвращение к национальной валюте", — сказал Васильев.
Он отметил, что растущий энергокризис провоцирует рост издержек предприятий в ЕС и те снижают производство, а то и закрываются. На этом фоне стоимость евро по отношению к доллару падает и инфляция разгоняется за счёт удорожания импортных товаров. Как полагает Васильев, такие экономические трудности наряду с большими долгами ряда стран Евросоюза увеличат противоречия и поспособствуют росту евроскептицизма.
Ранее доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев предположил, что нынешний состав еврозоны может распасться под действием прагматизма и экономии и сценариев может быть два: мягкий и жёсткий.
ТАСС / DPA / Patrick Pleul