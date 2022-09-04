Муфтий Татарстана оценил решение Кремля о пересмотре вопроса перевода сборников хадисов

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин отреагировал на информацию о том, что Администрация президента России пересмотрит вопрос перевода сборников хадисов. Он поблагодарил власти за внимание к мнению российских мусульман, предложив со своей стороны экспертную помощь.

"Я увидел солидарность среди ряда муфтиятов по вопросу о том, что в России необходимо создать экспертный совет из числа алимов для богословской проверки религиозных изданий, и готов стать одним из участников реализации этой инициативы", — написал муфтий в телеграм-канале.

Он выразил уверенность, что поручения Администрации президента по переводческим текстам хадисов укрепят межнациональное и межрелигиозное единство в стране.