Европу уличили в лицемерии по отношению к России
Evrensel: Затруднив выдачу виз россиянам, Евросоюз лицемерно опускает "железный занавес"
Лицемерная Европа, которая восхваляла первого президента СССР Михаила Горбачёва за снятие "железного занавеса", отменив упрощённую выдачу виз россиянам, сама опускает его. Об этом пишет турецкое издание Evrensel.
"Те, кто ещё вчера говорил, что у граждан СССР не было свободы передвижения, сегодня по политическим соображениям отнимают это право у российских граждан", — говорится в материале.
Автор подчёркивает, что Евросоюз, не сумевший запугать Москву санкциями, принятыми из-за ситуации на Украине, и, более того, сам понёсший ущерб, как в случае с ценами на топливо и электроэнергию, пострадает похожим образом и от фактического запрета на выдачу виз гражданам РФ. В публикации указывается, что Европа больше не является континентом, где каждый путешествует легко даже в качестве туриста.
"ЕС не остаётся ничего, кроме как лицемерить, разглагольствуя о свободе передвижения", — резюмирует издание.
Ранее стало известно, что в ЕС не согласовали введение запрета на выдачу шенгенских виз россиянам из-за того, что многие государства выступили против. Однако соглашение об упрощённом визовом режиме с РФ будет расторгнуто. Этот документ позволял россиянам получать шенгенские визы быстрее и дешевле. По итогам конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС продолжат выдавать визы "конкретным группам россиян".
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