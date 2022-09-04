Европу уличили в лицемерии по отношению к России

Лицемерная Европа, которая восхваляла первого президента СССР Михаила Горбачёва за снятие "железного занавеса", отменив упрощённую выдачу виз россиянам, сама опускает его. Об этом пишет турецкое издание Evrensel.

"Те, кто ещё вчера говорил, что у граждан СССР не было свободы передвижения, сегодня по политическим соображениям отнимают это право у российских граждан", — говорится в материале.

Автор подчёркивает, что Евросоюз, не сумевший запугать Москву санкциями, принятыми из-за ситуации на Украине, и, более того, сам понёсший ущерб, как в случае с ценами на топливо и электроэнергию, пострадает похожим образом и от фактического запрета на выдачу виз гражданам РФ. В публикации указывается, что Европа больше не является континентом, где каждый путешествует легко даже в качестве туриста.

"ЕС не остаётся ничего, кроме как лицемерить, разглагольствуя о свободе передвижения", — резюмирует издание.