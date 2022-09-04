В NASA заявили, что не планируют новую попытку запуска ракеты SLS к Луне до 6 сентября

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не планирует до 6 сентября предпринимать новых попыток запуска сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion к Луне. Об этом заявил глава директората развития исследовательских систем NASA Джим Фри.

Ранее стало известно, что старт ракеты-носителя пришлось второй раз перенести из-за утечки топлива. Новую дату запуска космическое агентство США на тот момент называть не стало.

"Нынешний период запуска определённо не рассматривается. Мы не будем проводить запуск до окончания нынешнего периода, который заканчивается во вторник", — сказал Фри.

Глава NASA Билл Нельсон подчеркнул, что запуск не будет осуществлён, пока специалисты не сочтут это верным решением. Он также заявлял, что следующая попытка запуска к Луне сверхтяжёлой ракеты может состояться в октябре, если руководство миссии "Артемида-1" примет решение снимать её со стартовой площадки для устранения проблем с заправкой топливом.