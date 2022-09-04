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4 сентября, 11:14

"Большое санкционное спасибо": Журналист The Sun сравнил цены в Британии и России

The Sun: В обложенной санкциями России цены на еду и отопление ниже, чем в Британии

В России цены на еду и отопление гораздо ниже, чем в Великобритании, хотя против РФ введены санкции. Об этом сообщил обозреватель Уилл Стюарт, находящийся в Москве, в статье для The Sun.

"Большое санкционное спасибо! Добро пожаловать в обложенную санкциями Россию, где цены снижаются, в то время как британцы страдают от стремительной инфляции", — говорится в публикации.

По словам журналиста, цены на картофель, бананы, виноград, капусту, морковь и другие продукты в России только снизились после введения санкций. Хотя, отметил обозреватель, и встречаются иногда товары, похожие по стоимости на британские, например говяжий фарш. Относительно отопления Стюарт рассказал, что в РФ среднемесячный прирост за электроэнергию составил 10%, а в Великобритании прогнозируется увеличение на 80%.

Как подчеркнул эксперт Майкл Кларк, у Правительства России есть деньги для субсидирования цены. Однако неизвестно, сколько будут стоить энергоресурсы в следующем году, можно только гадать. Эксперт уверен, что россиянам в 2023-м будет "намного сложнее".

В Британии 60% заводов грозит закрытие из-за цен на электричество

В Британии 60% заводов грозит закрытие из-за цен на электричество

Ранее сообщалось, что британские чиновники хотят вернуться к использованию копирки, если из-за энергетического кризиса в стране предстоящей зимой придётся прибегнуть к отключениям электричества.

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Агентство городских новостей "Москва" / Воронин Денис

Светлана Оперук

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