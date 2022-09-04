В Израиле неизвестные открыли стрельбу по пассажирскому автобусу

При обстреле пассажирского автобуса в районе Иорданской долины в Израиле пострадало четыре человека, включая водителя транспортного средства. Об этом сообщает Нaaretz.

По данным издания, двое пострадавших получили огнестрельные ранения средней степени тяжести, ещё два человека — лёгкие осколочные травмы. На месте происшествия сейчас работают сотрудники экстренных служб. Злоумышленники, которые расстреляли автобус из проезжающей мимо машины, пока не найдены.