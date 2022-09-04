В Израиле неизвестные открыли стрельбу по пассажирскому автобусу
Четыре человека пострадало при обстреле автобуса в Иорданской долине
При обстреле пассажирского автобуса в районе Иорданской долины в Израиле пострадало четыре человека, включая водителя транспортного средства. Об этом сообщает Нaaretz.
Кадры с места происшествия в Израиле, где неизвестные расстреляли пассажирский автобус. Видео © Twitter / Adam Milstein
По данным издания, двое пострадавших получили огнестрельные ранения средней степени тяжести, ещё два человека — лёгкие осколочные травмы. На месте происшествия сейчас работают сотрудники экстренных служб. Злоумышленники, которые расстреляли автобус из проезжающей мимо машины, пока не найдены.
Ранее Лайф сообщал, что семь человек было ранено в результате стрельбы по автобусу неподалёку от Стены Плача в Израиле. После нападения подозреваемый скрылся, его действия, по предварительной информации, расцениваются как террористическая атака. Позже злоумышленника удалось задержать. Как писали местные СМИ, им оказался 26-летний араб Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме.
Кадр из видео Twitter / Adam Milstein