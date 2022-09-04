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4 сентября, 10:58

В Израиле неизвестные открыли стрельбу по пассажирскому автобусу

Четыре человека пострадало при обстреле автобуса в Иорданской долине

При обстреле пассажирского автобуса в районе Иорданской долины в Израиле пострадало четыре человека, включая водителя транспортного средства. Об этом сообщает Нaaretz.

Кадры с места происшествия в Израиле, где неизвестные расстреляли пассажирский автобус. Видео © Twitter / Adam Milstein

По данным издания, двое пострадавших получили огнестрельные ранения средней степени тяжести, ещё два человека — лёгкие осколочные травмы. На месте происшествия сейчас работают сотрудники экстренных служб. Злоумышленники, которые расстреляли автобус из проезжающей мимо машины, пока не найдены.

Премьер Израиля: Стрельбу у Стены Плача устроил террорист-одиночка

Премьер Израиля: Стрельбу у Стены Плача устроил террорист-одиночка

Ранее Лайф сообщал, что семь человек было ранено в результате стрельбы по автобусу неподалёку от Стены Плача в Израиле. После нападения подозреваемый скрылся, его действия, по предварительной информации, расцениваются как террористическая атака. Позже злоумышленника удалось задержать. Как писали местные СМИ, им оказался 26-летний араб Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме.

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Кадр из видео Twitter / Adam Milstein

Наталья Исакова

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