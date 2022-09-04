Премьер Мьянмы прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн. Обложка © Telegram-канал Правительства Приморья
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прилетел в Приморский край для участия в Восточном экономическом форуме, который пройдёт во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Со стороны нашего края встречали делегацию зампред правительства края Алексей Наздратенко и руководитель агентства международного сотрудничества Алексей Старичков", — сказано в записи в телеграм-канале.
Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Владимиру Путину доложат итоги обсуждений на ВЭФ, который пройдёт во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Сам глава государства перед форумом 4 сентября весь день проведёт в Камчатском крае, где примет участие в большом совещании о развитии региона.