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4 сентября, 10:57

Премьер Мьянмы прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ

<p>Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/primorskyru/2716?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительства Приморья</a></p>

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн. Обложка © Telegram-канал Правительства Приморья

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прилетел в Приморский край для участия в Восточном экономическом форуме, который пройдёт во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Со стороны нашего края встречали делегацию зампред правительства края Алексей Наздратенко и руководитель агентства международного сотрудничества Алексей Старичков", — сказано в записи в телеграм-канале.

На ВЭФ приедут из недружественных стран

На ВЭФ приедут из недружественных стран

Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Владимиру Путину доложат итоги обсуждений на ВЭФ, который пройдёт во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Сам глава государства перед форумом 4 сентября весь день проведёт в Камчатском крае, где примет участие в большом совещании о развитии региона.

Артур Лапсаков

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