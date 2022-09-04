В России призвали сделать обязательной аттестацию горных гидов после трагедии на Камчатке
Бывший заместитель начальника Российского центра подготовки спасателей и альпинист Александр Гофштейн призвал сделать обязательной аттестацию горных гидов после трагедии на Камчатке. Напомним, там погибло шесть туристов и ещё четверо застряли на вулкане Ключевской. По мнению эксперта, гиды не могут объективно оценить свой уровень подготовки.
"Часто в погоне за рублём в гиды идут люди <...> неквалифицированные, не умеющие принимать решения и руководить, не дающие нужных технических знаний людям. Неплохо, чтобы этим (аттестацией. — Прим. Лайфа) занималось МЧС, но у МЧС и так дел хватает", — сказал Гофштейн в беседе с телеканалом "360".
Специалист заметил, что теперь спасатели рискуют собственными жизнями, чтобы эвакуировать пострадавших и погибших. При этом альпинист подчеркнул, что не хочет заранее осуждать гидов, которые находились с туристами.
Напомним, группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье: четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть. Есть пострадавшие. Один из гидов получил перелом ноги. Впоследствии сообщалось, что количество погибших туристов сначала увеличилось до пяти, а затем — до шести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".