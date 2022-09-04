В России призвали сделать обязательной аттестацию горных гидов после трагедии на Камчатке

Бывший заместитель начальника Российского центра подготовки спасателей и альпинист Александр Гофштейн призвал сделать обязательной аттестацию горных гидов после трагедии на Камчатке. Напомним, там погибло шесть туристов и ещё четверо застряли на вулкане Ключевской. По мнению эксперта, гиды не могут объективно оценить свой уровень подготовки.

"Часто в погоне за рублём в гиды идут люди <...> неквалифицированные, не умеющие принимать решения и руководить, не дающие нужных технических знаний людям. Неплохо, чтобы этим (аттестацией. — Прим. Лайфа) занималось МЧС, но у МЧС и так дел хватает", — сказал Гофштейн в беседе с телеканалом "360".

Специалист заметил, что теперь спасатели рискуют собственными жизнями, чтобы эвакуировать пострадавших и погибших. При этом альпинист подчеркнул, что не хочет заранее осуждать гидов, которые находились с туристами.