Россиянам рассказали, какие вина могут заменить европейскую продукцию

"Сейчас интерес к сербским винам в России растёт. <...> Очень хорошее по соотношению цена-качество. Созданная нами фирма по экспорту в Россию буквально за полтора месяца достигла оборота в миллион евро. Мы уже отправили первые восемь машин", — цитирует РИА "Новости" эксперта.

По словам бизнесмена, для многих россиян немаловажно, что Сербия является дружественной страной, в отличие от государств Западной Европы. А поскольку Белград не присоединялся к антироссийским санкциям, то проблем с расчётами не возникает. Также нет трудностей и с логистикой: машины с сербским алкоголем идут в Россию через Прибалтику. Вместе с тем Ипатов подчеркнул, что из-за европейских рестрикций поставки вина из Португалии в РФ уже упали на 20–30%. При этом ещё хуже дела обстоят с винами из Италии и Франции, где многие производители сами отказались экспортировать алкоголь в РФ.