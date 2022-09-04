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4 сентября, 10:36

Россиянам рассказали, какие вина могут заменить европейскую продукцию

Эксперт Ипатов: Сербские вина могут заменить европейские аналоги на российском рынке

Сербские вина смогут частично заменить европейские аналоги на российском рынке. В данный момент интерес к ним весьма большой, рассказал директор Союза виноделов Португалии Валерий Ипатов.

"Сейчас интерес к сербским винам в России растёт. <...> Очень хорошее по соотношению цена-качество. Созданная нами фирма по экспорту в Россию буквально за полтора месяца достигла оборота в миллион евро. Мы уже отправили первые восемь машин", — цитирует РИА "Новости" эксперта.

По словам бизнесмена, для многих россиян немаловажно, что Сербия является дружественной страной, в отличие от государств Западной Европы. А поскольку Белград не присоединялся к антироссийским санкциям, то проблем с расчётами не возникает. Также нет трудностей и с логистикой: машины с сербским алкоголем идут в Россию через Прибалтику. Вместе с тем Ипатов подчеркнул, что из-за европейских рестрикций поставки вина из Португалии в РФ уже упали на 20–30%. При этом ещё хуже дела обстоят с винами из Италии и Франции, где многие производители сами отказались экспортировать алкоголь в РФ.

Бизнес попросил добавить Jack Daniel's и Hennessy в параллельный импорт

Бизнес попросил добавить Jack Daniel's и Hennessy в параллельный импорт

А ранее Лайф рассказывал, что американский производитель крепких напитков Brown-Forman, который владеет брендом виски Jack Daniel's и водки Finlandia, заявлял об убытках в размере 52 млн долларов из-за приостановки деятельности в России, ключевом рынке сбыта для этой марки.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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