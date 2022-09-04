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4 сентября, 10:28

Шольц обвинил РФ в бедах населения Германии

Шольц: Россия давно не выполняет обязательства по поставкам энергоносителей

Россия давно не выполняет контрактные обязательства по поставкам энергоносителей, поэтому Москва больше не является надёжным партнёром в данной сфере. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров руководства правящих в ФРГ партий.

"Нечто, что всегда имело место даже во время холодной войны, больше не действует: Россия больше не является надёжным поставщиком энергоносителей", — сказал он.

Шольц добавил, что последствия конфликта на Украине чувствуются в ФРГ. При этом канцлер отметил, что Берлин будет продолжать поддерживать Незалежную. По его мнению, в трудностях, которые сейчас есть в Германии, виновата Россия. ФРГ ожидает сложное время, но страна справится с энергоснабжением предстоящей зимой, заключил Шольц.

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Ранее Лайф писал, что уровень заполнения немецких газохранилищ 3 сентября превысил 85%. Это означает, что Германия достигла октябрьских планов на фоне остановки "Северного потока – 1". Таковы данные, которые приводит ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры GIE.

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ТАСС / dpa / picture-alliance

Никита Осипов

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