Шольц обвинил РФ в бедах населения Германии

Россия давно не выполняет контрактные обязательства по поставкам энергоносителей, поэтому Москва больше не является надёжным партнёром в данной сфере. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров руководства правящих в ФРГ партий.

"Нечто, что всегда имело место даже во время холодной войны, больше не действует: Россия больше не является надёжным поставщиком энергоносителей", — сказал он.

Шольц добавил, что последствия конфликта на Украине чувствуются в ФРГ. При этом канцлер отметил, что Берлин будет продолжать поддерживать Незалежную. По его мнению, в трудностях, которые сейчас есть в Германии, виновата Россия. ФРГ ожидает сложное время, но страна справится с энергоснабжением предстоящей зимой, заключил Шольц.